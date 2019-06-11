В Югре из-за жалоб подчинённых отстранён один из руководителей ГИБДД

Сургут, Югра, , 13:56 — REGNUM В Югре отстранён на время служебной проверки заместитель руководителя отдела ГИБДД по Сургуту. Таковы последствия видео с жалобами местных инспекторов ДПС председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Напомним, в конце мая в паблике «Омбудсмен полиции» сотрудники дорожной патрульной службы Сургута опубликовали видеообращение к вышестоящему руководству, в котором сообщили о палочной системе работы, нереальных планах на выявление нарушителей, постоянные переработки и грубость начальства.

«Помогите! Это длится уже давно. Управы никакой нет. Держат нас, инспекторов, за рабов. Просим вас по данному факту провести проверку и принять самые жесткие меры! Тут круговая порука, и закон о противодействии коррупции здесь не действует», — сообщили сургутские инспекторы ГИБДД.

Руководитель пресс-службы УМВД России по ХМАО Ольга Абмайкина отметила в официальном заявлении, что проверка деятельности заместителя руководителя отдела ГИБДД по Сургуту может завершиться уже на этой неделе. Напомним, к проверке жалобы сургутских полицейских подключился Центральный аппарат Следственного комитета России.

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