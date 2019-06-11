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Алибасов вышел из медикаментозного сна, но никого не узнает

Общество

По словам врачей, при выходе из комы это нормально

Москва, 11 июня 2019, 13:44 — REGNUM  Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщает 11 июня телеграм-канал Mash.

«Пока он ничего не помнит и никого не узнает. Врачи говорят, что при выходе из комы это нормально», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня продюсер был в срочном порядке доставлен в институт имени Склифосовского.

В этот день Алибасов по ошибке выпил средство для прочистки труб, в результате чего щелочь вызвала ожоги желудочно-кишечного тракта. Врачи ввели продюсера в состояние медикаментозного сна.

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