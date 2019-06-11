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С известного блогера Мэддисона сняли судимость за шутку о Коране

Общество

В рамках закона о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ

Москва, 11 июня 2019, 13:42 — REGNUM  С видеоблогера Ильи Мэддисона (Ильи Давыдова) сняли судимость по статье 282 УК РФ, которую он получил в 2018 году за шутку о Коране. Об этом 11 июня сообщил сайт телканала 360.

По информации издания, Давыдов самостоятельно подал заявление о снятии судимости, поскольку в декабре 2018 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.

Стоит отметить, что в интервью порталу TJournal сам блогер заявил, что он про произошедшее ничего не знает и не имеет отношения к делу.

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Напомним, приговор в отношении Ильи Мэддисона был вынесен в июле 2018 года, тогда блогер получил 1,5 года условно. Саму шутку во время одной из своих онлайн-трансляций он произнес ещё в 2012 году.

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