День России – праздник или дополнительный выходной: опрос

Москва, , 13:38 — REGNUM Большинство граждан РФ (70%) считают: правильно, что День России отмечается как государственный праздник. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Главные аргументы тех, кто считают правильным отмечать День России: «важная историческая дата, день образования независимой России», «государственный, официально принятый праздник», «у каждого государства должен быть свой праздник».

При этом 62% опрошенных воспринимают День России как дополнительный выходной день, 24% — как государственный праздник. 52% граждан знают, какой праздник отмечает страна 12 июня, 27% дали неверный ответ.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 2 июня 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, слово «Россия» граждане РФ прежде всего ассоциируют с Родиной (31%) и Великой державой (29%).

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