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В Москве ожидается похолодание до 21–23 градусов

Общество

14 и 15 июня температура воздуха в городе будет находиться на уровне около 20...25 градусов тепла

В Москве ожидается похолодание до 21–23 градусов
Дождь

Москва, 11 июня 2019, 13:38 — REGNUM  13 июня в Москве температура воздуха понизится до 21−23 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По его словам, в ближайший четверг к столице приблизится фронт с кратковременным дождем и грозой, циркуляция воздуха изменится радикально.

«Понизится температура (в столице) … до 21−23 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, 14 и 15 июня температура воздуха в городе будет находиться на уровне около 20…25 градусов тепла.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 11 июня в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности.

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