«Все играют в чапаева» — украинский политолог о выборах в Раду

Киев, , 13:37 — REGNUM Времени до выборов в Раду очень мало, поэтому украинские политические партии ведут предвыборную кампанию по законам маркетинга, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 11 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Большинство партий делает ставку на 2 вещи: бренд (лидера или политической силы) и медиаповоды (СМИ которые будут доносить бренд в массы). Времени играть в шахматы и даже шашки на выборах нет, поэтому все играют «в чапаева» — ведут рекламную маркетинговую кампанию сходную с продвижением сладостей или напитков», — рассказал он.

Бортник отметил, что такой стиль избирательной кампании очень лёгкий и дешёвый, однако в будущем он обернётся глубочайшим разочарованием и агрессией в обществе.

«Зима (долги, тарифы, война) близко!», — напомнил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, самым высоким является рейтинг поддержки президентской партии «Слуга народа». Эксперты считают, что партия сможет получить большинство в новом парламенте.

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