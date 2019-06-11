Левые лекарства поставлял в регионы России завод-рецидивист в РСО-Алании

Владикавказ, , 13:26 — REGNUM В РСО-Алании в третий раз поймали на производстве левого алкоголя руководство компании ООО «Марат». МВД и Росалкогольрегулирование изъяли на заводе около 60 тыс. бутылок спиртосодержащей настойки и 92 тыс. бутылок антисептической жидкости крепостью от 90 до 95%. Контрольные мероприятия на производстве проводились с 6 по 8 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

«В ходе проверки ООО «Марат» в городе Владикавказе установлены факты производства и оборота медицинского спирта и спиртосодержащей продукции под видом лекарственных средств без фиксации в ЕГАИС», — говорится в сообщении ведомства.

В цехах производства были установлены две механизированные линии розлива. Все основное технологическое оборудование и готовая продукция арестованы. Как отметили в Росалкогольрегулировании, фирма «Марат» в прошлом уже не раз попадала в поле зрения правоохранителей. В 2016 и 2017 годах после обнаружения в цехах производства 60 тонн незаконной спиртосодержащей жидкости и двух линий розлива готовой продукции суд признал компанию виновной в незаконном производстве спиртосодержащих средств медицинского назначения.

Стоит отметить, что в спецмероприятиях на заводе принимали участие и сотрудники Южного следственного управления на транспорте. Как рассказала телеканалу «Осетия-Ирыстон» следователь контрольно-следственного отдела этого ведомства Анна Терземан, в марте 2019 года владелец предприятия был уличен в отправке контейнеров с железнодорожной станции Владикавказ в Крым и Забайкалье.

В них было обнаружено лекарственное средство, не включенное в Государственный реестр лекарственных средств и не допущенное к обращению на территории России. Всего было изъято 12 828 пластиковых емкостей объемом по пять литров «Настойки прополиса гомеопатической». Сумма изъятого составила более 5,5 млн рублей.

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