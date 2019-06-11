Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание

Москва, , 13:17 — REGNUM Известный российский продюсер Бари Алибасов, который 6 июня был введен в медикаментозный сон, пришел в сознание. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

По его словам, пока отравившийся химической жидкостью для прочистки труб продюсер ничего не помнит, а также не может разговаривать.

«Надеюсь, в ближайшее время он придет в себя», — процитировал Горжанкин Бари Алибасова — младшего.

Как передавало ИА REGNUM, 6 июня сын Алибасова сообщил журналистам, что продюсер, который отравился химической жидкостью для прочистки труб, был введен в медикаментозный сон.

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