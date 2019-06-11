В Омске подвели итоги Всероссийской олимпиады по хирургической стоматологии

Омск, , 13:07 — REGNUM Итоги I Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии подвели организаторы, сообщает 11 июня пресс-служба Омского государственного медицинского университета.

В мероприятии приняли участие специалисты из восьми регионов Центрального, Уральского и Сибирского федеральных округов России. Олимпиаду поддержали не только представителей медицинских вузов, но и сертифицированных лечебно-профилактических учреждений из Новосибирска, Тюмени, Екатеринбурга, Омска.

После завершения торжественной части конкурсанты приступили к участию в четырех основных этапах олимпиады. Отмечается, что самым сложным и увлекательным состязанием оказался конкурс по установке имплантатов в искусственную модель нижней челюсти. В жюри конкурса участвовали ведущие хирурги-имплантологи города Омска под председательством главного врача Центра дентальной имплантации Александра Помогалова.

По итогам олимпиады дипломов 1 степени, кубков и памятных медалей были удостоены одиннадцать участников из Красноярска, Омска, Кемерова, Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула, Тюмени, Москвы. Гран-при олимпиады разыграли четверо участников.

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