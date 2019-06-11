Один из лидеров украинских раскольников отказался принимать томос

Киев, , 13:09 — REGNUM Раскольничья организация «Киевский патриархат» отказывается признавать томос об автокефалии православной церкви Украины, поскольку до его получения содержание документа было неизвестно, заявил глава организации «почётный патриарх» Филарет на «форуме украинской интеллигенции», сообщил 11 июня телеканал «Громадське».

"Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — рассказал Филарет.

Напомним, в раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) произошёл раскол — глава «Киевского патриархата» Филарет отказался подписывать соглашение о верности уставу ПЦУ, а также заявил, что во время создания ПЦУ его обманули.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты считают, что создание новой церкви на Украине во многом было частью политической пиар-кампании бывшего президента Украины Петра Порошенко. Эта конструкция рухнула, как только он потерпел поражение на выборах.

Читайте также: Религиозная авантюра Порошенко потерпела окончательное фиаско — политолог