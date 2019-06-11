В Лондоне выставлен на аукцион локон волос Бетховена

Лондон, , 13:00 — REGNUM На торги выставлен локон волос знаменитого немецкого композитора Людвига ван Бетховена. Об этом сообщается на сайте крупнейшего в мире аукционного дома «Сотбис» (Sotheby's).

Сообщается, что в 1826 году Бетховен сам отрезал прядь своих волос и вручил её своему другу пианисту Антону Хальму.

Локон, который перевязан шелковой нитью, помещён в застеклённую овальную рамку XIX века. Её размеры 11,5×10 см.

Начальная цена редкого лота 19 тыс. долларов (около 1,2 млн рублей). Глава департамента книг и манускриптов Sotheby's Саймон Макгвайр уверен, что с молотка реликвия уйдёт за гораздо большую сумму.

Ранее в Sotheby's были выставлены на торги волосы Бетховена, которые были срезаны у него после смерти в 1827 году. Кроме того, на аукционе выставлялись волосы австрийского композитора Вольфганга Моцарта и польского композитора Фридерика Шопена.

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