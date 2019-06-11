Участник шоу «Голос» скоропостижно скончался

Москва, , 12:43 — REGNUM Оборвалась жизнь певца и участника шестого сезона шоу «Голос» Алексея Сафиулина. Бывший солист Мариинского театра скоропостижно скончался в Москве. Ему было 44 года.

«Друзья, прощание с Алексеем Сафиулиным состоится 13 июня (четверг) в 10:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке», — сообщается на странице артиста в Instagram.

https://www.instagram.com/p/ByiY3j2HbrZ/

По словам супруги Сафиулина Екатерины Огаревой, которые приводит РБК, «Алексей скоропостижно скончался от сердечного приступа в своей квартире».

«Как горька утрата … Алексей … ужас … бесконечные соболезнования близким», — пишут в соцсети поклонники певца.

Напомним, Алексей Сафиулин родился 22 февраля 1975 года в Москве. После окончания вокального отделения ГИТИСа в Москве являлся солистом Московской государственной академической филармонии (до 2000 года), потом солировал в Мариинском театре. С 2009 года снимается в кино. Был участником шестого сезона телешоу «Голос», его наставницей стала певица Пелагея. На слепых прослушиваниях исполнил русскую народную песню «Прощай, радость».