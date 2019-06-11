Осуждён оренбуржец, несколько раз бросивший младенца на пол

Оренбург, , 12:41 — REGNUM В Оренбургской области осуждён житель Ново-Троицка, который причинил тяжёлые травмы своей месячной дочери. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд установил, что 33-летний гражданин в июне 2018 года во время ссоры с супругой несколько раз бросил свою месячную дочь на пол. При этом он угрожал своей супруге — матери девочки, которая пыталась защитить ребёнка, убийством.

Новотроицкий горсуд отправил неоднократно судимого Сергея И. в колонию особого режима на 9 лет и 6 месяцев. После колонии ему назначено полтора года ограничения свободы.

Этот приговор утвердил и областной суд. Теперь судебный акт вступил в силу.