Вторник, 11 Июня 2019 года
12:51:41 МСК

Осуждён оренбуржец, несколько раз бросивший младенца на пол

Общество

В колонии он пробудет девять с половиной лет

Осуждён оренбуржец, несколько раз бросивший младенца на пол
Арест

Оренбург, 11 июня 2019, 12:41 — REGNUM  В Оренбургской области осуждён житель Ново-Троицка, который причинил тяжёлые травмы своей месячной дочери. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Суд установил, что 33-летний гражданин в июне 2018 года во время ссоры с супругой несколько раз бросил свою месячную дочь на пол. При этом он угрожал своей супруге — матери девочки, которая пыталась защитить ребёнка, убийством.

Новотроицкий горсуд отправил неоднократно судимого Сергея И. в колонию особого режима на 9 лет и 6 месяцев. После колонии ему назначено полтора года ограничения свободы.

Этот приговор утвердил и областной суд. Теперь судебный акт вступил в силу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить