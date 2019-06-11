СКР возбудил уголовное дело по факту гибели людей в порту Махачкалы

Махачкала, , 12:40 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей на морском судне в Махачкалинском порту. Следствие ведётся по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», сообщили ИА REGNUM 11 июня в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

Установлено, что 11 июня, примерно в 04:20, в машинном отделении на нефтеналивном российском танкере, находящемся на причале в морском порту Махачкалы, произошел хлопок газа с последующим возгоранием. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливается причина возгорания судна.

Как сообщало ИА REGNUM, хлопок газовоздушной смеси произошёл во время перекачки нефтепродуктов. По последним данным, в результате ЧП погибли три человека, ещё трое госпитализированы в республиканскую клиническую больницу. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, у него диагностировано 95% ожогов поверхности тела.

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