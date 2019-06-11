Вторник, 11 Июня 2019 года
12:42:17 МСК

В Алтайском крае наказаны 29 рыбаков-браконьеров

Общество

Изъяты десятки лодок и сотни метров сетей

Барнаул, 11 июня 2019, 12:35 — REGNUM  В Алтайском крае к ответственности за незаконную добычу биологических ресурсов к ответственности привлечены 29 нарушителей. Таковы результаты операции «Нерест», проведённой сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства 11 июня.

Читайте также: Алтайские браконьеры плевали на запрет ловли рыбы

Так, в ходе рейдовых мероприятий на реке Лебедь в Турочакском районе задержаны двое жителей Республики Алтай, ловивших рыбу с помощью запрещённых орудий лова. В Каменском районе Алтайского края сотрудники транспортной полиции задержали двоих жителей региона, которые полностью перекрыли протоку Каменская Суева ставной сетью длиной более 100 метров.

Всего в отношении фигурантов было возбуждено 14 уголовных дел. В отношении ещё 14 задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий вылова.

Также по теме: В Алтайском крае полицейские задержали судно с краснокнижной рыбой

Также в ходе операции было изъято около 1000 единиц незаконно добытой рыбы, сотни метров сетей и почти два десятка лодок. Ущерб, нанесённый браконьерами водным биологическим ресурсам региона, превышает 1 миллион рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в Алтайском крае сотрудники полиции пресекли незаконный промысел рыбы. Стражи порядка задержали малый траловый бот, принадлежащий одному из новосибирских рыбоперерабатывающих предприятий. Всего было изъято свыше 250 незаконно добытых лещей, судаков, налимов и карасей и три экземпляра сибирского осетра — особо охраняемого вида рыб, занесенного в Красную книгу РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат сельсовета в Алтайском крае попал под следствие за охоту на лося

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Браконьерство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить