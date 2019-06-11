В Алтайском крае наказаны 29 рыбаков-браконьеров

Барнаул, , 12:35 — REGNUM В Алтайском крае к ответственности за незаконную добычу биологических ресурсов к ответственности привлечены 29 нарушителей. Таковы результаты операции «Нерест», проведённой сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства 11 июня.

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Так, в ходе рейдовых мероприятий на реке Лебедь в Турочакском районе задержаны двое жителей Республики Алтай, ловивших рыбу с помощью запрещённых орудий лова. В Каменском районе Алтайского края сотрудники транспортной полиции задержали двоих жителей региона, которые полностью перекрыли протоку Каменская Суева ставной сетью длиной более 100 метров.

Всего в отношении фигурантов было возбуждено 14 уголовных дел. В отношении ещё 14 задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Им грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий вылова.

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Также в ходе операции было изъято около 1000 единиц незаконно добытой рыбы, сотни метров сетей и почти два десятка лодок. Ущерб, нанесённый браконьерами водным биологическим ресурсам региона, превышает 1 миллион рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в Алтайском крае сотрудники полиции пресекли незаконный промысел рыбы. Стражи порядка задержали малый траловый бот, принадлежащий одному из новосибирских рыбоперерабатывающих предприятий. Всего было изъято свыше 250 незаконно добытых лещей, судаков, налимов и карасей и три экземпляра сибирского осетра — особо охраняемого вида рыб, занесенного в Красную книгу РФ.

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