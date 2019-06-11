В Ленобласти за взятку задержан начальник экономической полиции района

Лодейное Поле, Ленинградская область, , 12:32 — REGNUM Начальник Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области задержан по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у предпринимателя за невозбуждение в отношении него уголовного дела.

Как сообщили 11 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, подозреваемый офицер полиции задержан в городе Лодейное Поле сотрудниками Управления собственной безопасности регионального ГУ МВД.

Параллельно в городе Подпорожье при передаче денежной суммы, предназначавшейся для незаконного вознаграждения, задержан посредник в получении взятки.

11 июня органами СКР по Ленобласти в отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки». В отношении посредника возбуждено дело по статье о посредничество во взяточничестве.

«Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из ОВД по дискредитирующим основаниям», — заверили в пресс-службе Главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что в городе Приозерск Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении государственного инспектора МРЭО № 18 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, который обвиняется во взятках, служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением.