Вторник, 11 Июня 2019 года
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ВС разъяснил, в каких случаях собственник должен впустить коммунальщиков

Общество

На примере судебного разбирательства

Москва, 11 июня 2019, 12:48 — REGNUM  В случае, если собственник жилья произвел перепланировку, то он обязан впустить в дом представителей управляющей компании. Об этом 11 июня сообщает «Российская газета».

До Верховного суда России дошло судебное разбирательство между представителями управляющей компании и собственником квартиры, который произвел ремонт и перепланировку своей жилплощади, и при этом не предоставил коммунальщикам необходимые документы.

Судебная коллегия ВС сообщила, что согласно данным Жилищного кодекса, собственник обязан соблюдать правила безопасности и уважать права других собственников многоквартирных домов. Кроме того, он обязан впускать представителей надзорных органов в заранее оговоренное время.

Также Верховный суд пояснил, что проверка жилья проходит при участии собственников помещений, должностных лиц органов управления ТСЖ или управляющей компании.

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Регулирование в жилищно-коммунальной сфере
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