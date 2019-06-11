На E3 2019 показали танец из клипа Skibidi группы Little Big

Лос-Анджелес, США, , 12:24 — REGNUM В игре Just Dance 2020 появится танец, который был показан в клипе на песню Skibidi популярной рейв-группы Little Big. Компания Ubisoft провела соответствующую презентацию на выставке E3 2019. Видео было выложено на YouTube-канале 4PDA.

Релиз Just Dance 2020 запланирован на 24 октября 2019 года, игра выйдет на платформах Nintendo Switch, Xbox One, Wii, Google Stadia и PS4. Стоит отметить, что Ubisoft уже начала принимать на неё предзаказы.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что на У3 2019 Ubisoft представила кооперативный шутер Rainbow Six Quarantine. Компания также анонсировала сервис подписки Uplay+.

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