В Китае раскрыта банда, организовавшая сетевое онлайн-казино Zork

Хэфэй, Китай, , 12:18 — REGNUM Полиция провинции Аньхой на востоке Китая арестовала 78 подозреваемых в организации онлайн-казино под видом компьютерных игр, в которое было вовлечено 128 млн юаней (около $18,5 млн), сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Октябре 2018 года полиция города Хэфэй получила сведения о том, что некая жертва потеряла 300 тыс. юаней в онлайн-казино под названием Zork. Расследование показало, что предводителем банды оказался мужчина по фамилии Чжан, который распростёр свою сеть на соседние провинции Цзянсу и Хубэй.

В самом начале марта полиция начала совместный рейд по целому ряду мест, где располагалась сеть. Было арестовано 78 подозреваемых. Банда использовала платформу потоковой передачи данных, предлагая людям сыграть в азартные игры с компьютером. Расследование продолжается.