Россия занимает второе место в мире по погибшим в пожарах — МЧС

Москва, , 12:08 — REGNUM Ежедневно из-за пожаров в РФ гибнет 20 человек, что выводит страну на второе место в мире по числу погибших в пожарах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 июня, об этом заявил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации.

«По данным всемирного центра пожарной статистики, РФ по числу пожаров находится в четвертом десятке стран, в то время как, например, США занимает 12-ю строчку. Но в то же время, по числу погибших США занимают 22 место, а РФ — 2 место из 194 стран. Это страшные цифры. Ежедневно в РФ происходит 1,3 тыс. пожаров, на которых гибнет более 20 человек в день каждый день. Всего по тем или иным причинам ежедневно в результате чрезвычайных ситуаций погибает около 30 человек. И это с нашими демографическими проблемами», — заявил Зиничев.

По его словам, такие результаты, к сожалению, ожидаемы, так как к ним ведет сразу несколько причин.

«Основными фактами, влияющими на эту чудовищную цифру, безусловно, является огромная территория страны, малая плотность населения, дотационный характер экономики большинства регионов и, конечно же, недостаточное материально-техническое обеспечение подразделений МЧС России», — подчеркнул Зиничев.