Сотрудник челябинской исправительной колонии отдан под суд

Копейск, Челябинская область, , 12:05 — REGNUM В Челябинской области под суд отдан начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными «Исправительной колонии № 6». Обвинение утвердила прокуратура Копейска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Сотрудник обвиняется по трём статьям Уголовного кодекса. Среди них злоупотребление должностными полномочиями, мелкое взяточничество и получение взятки.

По данным следствия, гражданин с сентября 2015-го по ноябрь 2018 года пронёс в колонию 69 мобильных телефонов. Сумма полученных им взяток достигла 237 400 рублей.

Преступление было раскрыто сотрудниками полиции с участием представителей управления собственной безопасности областного управления ФСИН Сейчас дело будет рассматривать Копейский городской суд.