В американском штате Алабама узаконили химическую кастрацию

Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Губернатор американского штата Алабама Кэй Айви подписал закон согласно которому лица, осуществившие преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, будут подвергаться химической кастрации, об этом 11 июня сообщает FoxNews.

Согласно решению законодателей, преступники, совершившие указанные преступления, должны будут принять специальный препарат до того, как выйдут из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

Закон предполагает оплату химической кастрации самим преступником, в случае если он не сможет оплатить процедуру, он будет лишен права на досрочное освобождение.

Новое законодательство уже подверглось критике со стороны правозащитников, которые считают химическую кастрацию нарушением прав человека.

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