Вторник, 11 Июня 2019 года
12:07:08 МСК

В американском штате Алабама узаконили химическую кастрацию

Общество

Преступник сам должен будет оплатить процедуру

Вашингтон, 11 июня 2019, 12:07 — REGNUM  Губернатор американского штата Алабама Кэй Айви подписал закон согласно которому лица, осуществившие преступления на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних, будут подвергаться химической кастрации, об этом 11 июня сообщает FoxNews.

Согласно решению законодателей, преступники, совершившие указанные преступления, должны будут принять специальный препарат до того, как выйдут из тюрьмы по условно-досрочному освобождению.

Закон предполагает оплату химической кастрации самим преступником, в случае если он не сможет оплатить процедуру, он будет лишен права на досрочное освобождение.

Новое законодательство уже подверглось критике со стороны правозащитников, которые считают химическую кастрацию нарушением прав человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Тело начальника полиции Техаса найдено спустя двое суток

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культура и общество США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить