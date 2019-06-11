Ubisoft предоставит бесплатный доступ к играм сервиса Uplay+

Лос-Анджелес, США, , 12:00 — REGNUM Компания Ubisoft на проходящей сейчас в Лос-Анджелесе выставке игровой индустрии E3 2019 представила свой сервис подписки Uplay+. Об этом 11 июня сообщил портал Engadget.

Его пользователям будут доступны около 100 различных игр, в том числе топового уровня. Стоит отметить: французский разработчик и издатель объявил, что он предоставит возможность геймерам пользоваться Uplay+ бесплатно в течение месяца.

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О том, что Ubisoft может запустить собственный сервис подписки ИА REGNUM сообщило в мае 2019 года, пользователи сети обнаружили на сайте компании соответствующий раздел. Таким образом, с этой инициативой компания присоединилась к Microsoft и Sony. Известно также, что Electronic Arts планирует запустить свой сервис подписки в июле 2019 года.

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