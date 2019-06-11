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ТГУ направит на создание военно-патриотического комплекса 30 млн рублей

Общество

Он станет центром военно-патриотического воспитания в Тамбовской области

Тамбов, 11 июня 2019, 11:45 — REGNUM  Более 30 млн рублей направит Тамбовский государственный университет (ТГУ) им. Г. Р. Державина на реконструкцию базы в поселке Георгиевский. После реконструкции она станет центром военно-патриотического воспитания в регионе, сообщила пресс-служба вуза.

Учебное заведение получило территорию комплекса в безвозмездную аренду в управлении образования и науки Тамбовской области. Общая площадь зданий составляет 12 тыс. квадратных метров. После капитального ремонта в Георгиевском расположится учебный военный центр ТГУ имени Г.Р. Державина, учебный корпус для студентов-иностранцев подготовительного отделения, а также общежитие на 216 мест.

«Ведутся работы по осветлению леса, подготовке территории под плац. Отремонтирован первый этаж учебного корпуса. Сейчас основной упор делается на корпус учебного военного центра: идет полная реконструкция крыши, занимаемся укладкой нового пола», — сообщил директор Института военного образования ТГУ, исполняющий обязанности директора кампуса «Державинский» Андрей Лосев.

Отмечается, что учебно-материальная база в Георгиевском позволит Державинскому университету открывать новые военно-учетные специальности. По словам начальника учебного военного центра ТГУ, полковника Валерия Дегтярева, сейчас университет ведет подготовку по двум военно-учётным специальностям: старший стрелок и командир мотострелкового отделения. С осени этого года начнётся обучение по специальности «Командир отделения войсковой разведки». Находится в проработке вопрос о начале подготовки на базе ТГУ офицеров в 2020 году.

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Высшее образование
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