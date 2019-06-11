В Германии назвали самые красивые русские имена

Берлин, , 11:44 — REGNUM Самыми красивыми российскими именами являются Алина, Полина и Дарья. Такова версия немецкого журнала Wunderweib.

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Издание отмечает, что Россия — увлекательная страна с богатейшей историей, поэтому неудивительно, что многие русские имена звучат так красиво. Журнал приводит топ-5 самых популярных имён для мальков и девочек.

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Так, помимо Полины и Дарьи в рейтинг вошли такие имена как Мила и Вика. Красивые мужские имена, по мнению автора публикации, — Алёша, Коля, Максим, Вадим, Никита.

В статье также приводится значение для каждого из имён.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве весной 2019 года самыми популярными женскими именами для новорожденных детей стали: Александра, Мариям и София (Софья). Мальчиков чаще называли Михаилами, Александрами и Максимами. Есть и редкие имена, например, Арья. Так зовут главную героиню саги «Игра престолов». За восемь месяцев, пока идёт сериал, этим именем нарекли 18 новорождённых девочек. Также в столице подрастают девочки с редкими именами Купава и Агата-Мария. Среди необычных мужских имен — Цезарь и Варфоломей.

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