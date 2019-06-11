Адвокаты журналиста Голунова обжаловали домашний арест

Москва, , 11:40 — REGNUM Решение суда о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, обжаловано его защитниками. Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин, передает 11 июня RT.

Защита Голунова оспорила решение Никулинского районного суда Москвы, принятое 8 июня. Журналист отправлен под домашний арест до 7 августа.

Бадамшин рассказал также, что Голунов находится в шоковом состоянии, тяжело воспринимает происходящее с ним.

Как сообщало ИА REGNUM, Голунова задержали в Москве 6 июня с наркотиками в рюкзаке. Журналист отвергает обвинения, заявляя, что наркотики ему подбросили.

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