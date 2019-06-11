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Зиничев: МЧС разрабатывает законопроект по борьбе с ландшафтными пожарами

Общество

Кто должен их тушить

Москва, 11 июня 2019, 11:38 — REGNUM  МЧС разрабатывает изменения законодательства для разрешения проблем ландшафтных пожаров, так как сегодня этот вопрос не урегулирован. Об этом заявил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации, передаёт корреспондент ИА REGNUM 11 июня.

«Уже пострадало 88 человек, сгорело 130 жилых домов, нанесён значительный ущерб сельхозпроизводителям и животноводам. И если вопросы тушения лесных пожаров в правовом отношении урегулированы, то проблема тушения так называемых ландшафтных пожаров остаётся нерешенной», — заявил Зиничев.

В частности, отметил он, нет четкого указания, кто должен заниматься решением таких вопросов и тушением нелесных пожаров. Кроме того, средств для предотвращения таких катастроф недостаточно.

«Полномочия в этой области достаточно размыты и как показывает опыт, сил и средств для их решения недостаточно. Наиболее остро эта проблема проявила себя в Забайкальском крае в апреле текущего (2019) года. В этой связи МЧС России подготовлены изменения в текущее законодательство», — отметил Зиничев.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству ввести в законодательство понятие «ландшафтные пожары», предлагается также ввести возможность изъятия земли у пользователей, нарушающих нормы пожарной безопасности.

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«Правительственный час» в СФ главы МЧС Е. Зиничева
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