В южнокорейском Пусане пройдет фестиваль крафтового пива

Пусан, Южная Корея, , 11:30 — REGNUM В южнокорейском городе Пусан пройдет фестиваль крафтового пива Busan Craft Beer Festival 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фестиваль пройдет в Пусанском выставочном конференц-центре, расположенном в Хэундэ-гу, в период с 12 по 16 июня 2019 года.

Известно, что на территории города находится восемь пивоваренных заводов, расположенных в районах Суён-гу, Сончхон-дон, в городе Киджан (входит в состав Пусана), Ончхон-дон.

По мнению американского портала RateBeer, четыре сорта пусанского пива попали в десятку рейтинга Best Korean Beer.

Известно, что в рамках фестиваля все желающие смогут не только отведать до 150 сортов крафтового пива, но и насладиться праздничным концертом, принять участие в конкурсе домашнего пивоварения.

По предварительным данным, мероприятие посетит около 23 тыс. человек.