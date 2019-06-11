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В южнокорейском Пусане пройдет фестиваль крафтового пива

Общество

Фестиваль пройдет в Пусанском выставочном конференц-центре в период с 12 по 16 июня 2019 года

Пусан, Южная Корея, 11 июня 2019, 11:30 — REGNUM  В южнокорейском городе Пусан пройдет фестиваль крафтового пива Busan Craft Beer Festival 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фестиваль пройдет в Пусанском выставочном конференц-центре, расположенном в Хэундэ-гу, в период с 12 по 16 июня 2019 года.

Известно, что на территории города находится восемь пивоваренных заводов, расположенных в районах Суён-гу, Сончхон-дон, в городе Киджан (входит в состав Пусана), Ончхон-дон.

По мнению американского портала RateBeer, четыре сорта пусанского пива попали в десятку рейтинга Best Korean Beer.

Известно, что в рамках фестиваля все желающие смогут не только отведать до 150 сортов крафтового пива, но и насладиться праздничным концертом, принять участие в конкурсе домашнего пивоварения.

По предварительным данным, мероприятие посетит около 23 тыс. человек.

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Фестивали и выставки поп-культуры
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