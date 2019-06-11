Завершено расследование крупнейшего мошенничества на Сайменском канале

Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы федерального госучреждения (ФГУ) «Сайменский канал» и двух его подельников о мошенничестве в особо крупном размере.

Преступление было раскрыто в апреле 2018 года сотрудниками Погрануправления ФСБ России в Выборгском районе Ленобласти.

По версии следствия, с августа 2013 года по ноябрь 2017 года руководитель ФГУ «Сайменский канал» и его сообщники, выступавшие в качестве подрядчиков, обманным путем похитили денежные средства из федерального бюджета РФ, выделенные для обеспечения исполнения обязательств России по договору с Финляндией об аренде Сайменского канала.

Деньги предназначались, в том числе, для оплаты работ по госконтрактам на выполнение ремонта 22 светящих навигационных знаков в Сайменском фарватере.

«Обвиняемые разработали преступную схему, согласно которой работы по ремонту навигационного оборудования были выполнены в заведомо меньших объемах и видах, чем это предусмотрено госконтрактами на общую сумму более 83,9 миллионов рублей, из которых соучастники мошенничества похитили более 35 миллионов рублей, которые распределили между собой в заранее оговоренных долях и распорядились ими по своему усмотрению», — разъяснили суть обвинения в СУ СКР по Ленобласти.

Объем уголовного дела составил 70 томов, с утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как известно, 27 мая 2010 года Москва и Хельсинки подписали договор об аренде Финляндией российской части Сайменского канала и прилегающих территорий сроком на 50 лет, обновив аналогичный договор между СССР и Финляндией от 1962 года. Общая протяженность Сайменского канала — 43 км, из них около 20 км проходит по территории России в закрытой пограничной зоне.

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