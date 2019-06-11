Индия купит суперкомпьютеры стоимостью $216 млн для прогноза погоды

Нью-Дели, , 12:55 — REGNUM Правительство Индии планирует приобрести два новых суперкомпьютера для наиболее точного прогноза погоды. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Заместитель министра землеведения Индии ‎Мадхаван Радживан заявил, что общая стоимость новых суперкомпьютеров превышает 15 млрд рупий (215,88 млн долларов). Суммарная мощность указанного оборудования составит 80 петафлопс. В настоящее время в распоряжении метеорологических ведомств Индии уже имеется два суперкомпьютера, размещенные в Национальном институте среднесрочного прогноза погоды в Ноиде, штат Уттар-Прадеш, и в Институте тропической метеорологии в городе Пуна, штат Махараштра. Их суммарная мощность составляет всего 10 петафлопс.

Ожидается, что новое оборудование позволит эффективно и точно составлять прогнозы погоды для всей территории Индии. Эксперты полагают, что новые суперкомпьютеры позволят правительству Индии заблаговременно принимать необходимые меры для борьбы с погодными аномалиями и стихийными бедствиями. Напомним, что в настоящее время в Индии наблюдается аномальная жара, вызвавшая острую нехватку питьевой воды и продовольствия в некоторых регионах страны.