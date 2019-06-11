Индия купит суперкомпьютеры стоимостью $216 млн для прогноза погоды

Нью-Дели, 11 июня 2019, 12:55 — REGNUM Правительство Индии планирует приобрести два новых суперкомпьютера для наиболее точного прогноза погоды. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.
Заместитель министра землеведения Индии Мадхаван Радживан заявил, что общая стоимость новых суперкомпьютеров превышает 15 млрд рупий (215,88 млн долларов). Суммарная мощность указанного оборудования составит 80 петафлопс. В настоящее время в распоряжении метеорологических ведомств Индии уже имеется два суперкомпьютера, размещенные в Национальном институте среднесрочного прогноза погоды в Ноиде, штат Уттар-Прадеш, и в Институте тропической метеорологии в городе Пуна, штат Махараштра. Их суммарная мощность составляет всего 10 петафлопс.
Ожидается, что новое оборудование позволит эффективно и точно составлять прогнозы погоды для всей территории Индии. Эксперты полагают, что новые суперкомпьютеры позволят правительству Индии заблаговременно принимать необходимые меры для борьбы с погодными аномалиями и стихийными бедствиями. Напомним, что в настоящее время в Индии наблюдается аномальная жара, вызвавшая острую нехватку питьевой воды и продовольствия в некоторых регионах страны.