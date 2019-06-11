Аномальная жара в Индии: дефицит осадков превысил 45%

Нью-Дели, , 11:26 — REGNUM Из-за аномальной жары в Индии дефицит осадков в стране превысил отметку в 45%. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на отчет Метеорологического управления Индии.

Специалисты Метеорологического управления Индии подчеркнули, что причиной недостаточных осадков также стала позднее начало сезона муссонных дождей. Сообщается, что муссон пришел в южный штат Керала лишь 8 июня, из-за чего аномальная жара продлилась более чем на неделю дольше обычного. Количество осадков составило всего 17,7 мм при норме в 32,4 мм.

В настоящее время наибольший дефицит осадков наблюдается в центральной Индии, в том числе в Гоа, Гуджарате, Мадхья-Прадеш, Махараштре, Ориссе и Чхаттисгархе. В отдельных районах штата Гуджарат осадков не было вообще. Аномальные жара и засуха парализовали работу крестьян, вызвали острую нехватку питьевой воды и продовольствия в некоторых регионах страны.