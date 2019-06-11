В Москве откроется фестиваль «Рожденные Россией»

Москва, , 11:09 — REGNUM В Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского 11 и 13 июня состоится музыкальный фестиваль «Рожденные Россией». Фестиваль приурочен ко Дню России, сообщили в Минкультуры РФ.

11 июня на сцену Большого зала консерватории выйдут симфонические коллективы: камерный оркестр «Новая музыка» и оркестр современной музыки Opensoundorchestra.

13 июня в фестивале примет участие хор студентов Московской консерватории, камерный хор Московской консерватории и хор студентов ГМПИ имени М. Ипполитова-Иванова.

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