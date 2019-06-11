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В Танзании ожидают увеличения числа туристов

Общество

В настоящее время в стране проходит крупнейшая туристическая выставка, основной целью которой является привлечение туристов и популяризация Танзании как туристического направления

В Танзании ожидают увеличения числа туристов
Танзания

Аруша, Танзания, 11 июня 2019, 11:20 — REGNUM  В финансовом 2019/2020 году власти Танзании ожидают увеличение числа туристов с 1,3 миллионов до 1,5 миллионов человек, передает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя министра природных ресурсов Танзании Константина Каньяса.

Заявление было сделано на открытии международной туристической выставки Karibu-Kili Fair, прошедшем в городе Аруша 7 июня.

Каньяса отметил, что развитие туристического сектора напрямую зависит от участия частного сектора.

«Выставка Kili-Fair представляет огромную возможность для популяризации туристического сектора Танзании в различных странах мира, мы надеемся, что число стран-участников мероприятия увеличится с 45, участвующих в этом году», — заявил Каньяса.

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Туризм
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