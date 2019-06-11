В Танзании ожидают увеличения числа туристов

Аруша, Танзания, , 11:20 — REGNUM В финансовом 2019/2020 году власти Танзании ожидают увеличение числа туристов с 1,3 миллионов до 1,5 миллионов человек, передает газета Nipashe со ссылкой на заявление заместителя министра природных ресурсов Танзании Константина Каньяса.

Заявление было сделано на открытии международной туристической выставки Karibu-Kili Fair, прошедшем в городе Аруша 7 июня.

Каньяса отметил, что развитие туристического сектора напрямую зависит от участия частного сектора.

«Выставка Kili-Fair представляет огромную возможность для популяризации туристического сектора Танзании в различных странах мира, мы надеемся, что число стран-участников мероприятия увеличится с 45, участвующих в этом году», — заявил Каньяса.