ВОЗ: каждый четвертый в ДР Конго не знает о том, что заражен вирусом Эбола

Киншаса, , 11:25 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения сообщила, что одна четвертая часть населения на востоке ДРК может быть инфицирована вирусом Эбола, но не знать об этом.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что 25% случаев заражения вирусом Эбола в восточной части Демократической Республики Конго могли остаться незамеченными.

Представители ВОЗ сообщили об этом, продолжая оказывать помощь по борьбе с данным заболеванием в городе Бени, где заражено уже более 2000 людей, из которых 1357 людей погибли.

Недавно на работников здравоохранения было совершено очередное нападение, однако, как отмечается, количество налетов боевиков, уменьшилось, по сравнению с прошлыми месяцами.