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В китайском Шэньчжэне всем домашним собакам будет введен под кожу чип

Общество

Микрочипы размером с зернышко риса будут загонять под школу домашним питомцам между лопаток

Шэньчжэнь, Китай, 11 июня 2019, 11:06 — REGNUM  Власти города Шэньчжэнь на юге Китая начнут чипизацию всех городских собак со второй половины текущего года для лучшего контроля за домашними питомцами, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Микрочипы размером с зернышко риса будут загонять под школу домашним питомцам между лопаток, сообщил заместитель директора Бюро городской администрации и правоохранительных органов города Фэн Цзэнцзюнь.

«Чип может перемещаться под кожей питомца и не причинять ему вреда. Базовая информация о каждой собаке может быть считана благодаря чипу, что позволит быстро идентифицировать владельца животного в случае чего», — отметил Фэн.

Власти Шэньчжэня также позаимствуют опыт Гонконга в создании уголков для домашних питомцев по всему городу, дабы любители домашних животных могли там знакомиться и общаться друг с другом.

Ужесточится также и законодательство в области содержания домашних животных. Теперь все собаки должны выгуливаться исключительно на поводках, а собачьи экскременты должны быть немедленно удалены с улиц самими хозяевами. Нарушители будут караться сурово.

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