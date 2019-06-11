У фонда «Город без наркотиков» в Екатеринбурге сменился президент

Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM 25-летний депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков стал президентом фонда «Город без наркотиков». Об этом заявил уже экс-руководитель фонда Андрей «Дюша» Кабанов в Facebook.

Кабанов, возглавивший фонд после экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, написал о своём уходе по собственному желанию. Жукову предложили стать президентом на общем собрании учредителей, которое прошло накануне. Ранее депутат занимал должность вице-президента фонда.

«Не переобувается. Работать он умеет, разговаривать тоже», — так охарактеризовал нового руководителя Кабанов.

По мнению экс-главы фонда, наркоманы сейчас помолодели — они родились «в эпоху iPad и YouTube», что является дополнительным доводом для привлечения молодого Жукова к руководству фондом.

Напомним, фонд «Город без наркотиков» был создан в 1998 году в Екатеринбурге. На долгое время президентом организации стал Евгений Ройзман, который затем, в 2013 году, был избран главой Екатеринбурга — председателем городской думы.

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