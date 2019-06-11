Бывший глава новосибирского медцентра попросил защиты у Путина

Новосибирск, , 11:07 — REGNUM Кардиохирург Александр Караськов, который руководил новосибирским медцентром имени Евгения Мешалкина и был задержан за растрату, попросил защиты у президента России Владимира Путина. Об этом говорится в письме Караськова, направленном в администрацию главы государства и СМИ.

Караськов отверг свою причастность к каким-либо преступлениям, добавив, что случившееся с ним не укладывается в понимание. Он заявил, что всю жизнь спасал людей и при этом не раз сталкивался с попытками его дискредитации как главы клиники.

Кардиохирург объяснил, что его задержанию предшествовали действия «заинтересованных лиц». Караськов попросил президента о защите.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Караськов, возглавлявший клинику Мешалкина с 1999 года, 16 мая 2019 года был уволен приказом Минздрава РФ. О его задержании стало известно 4 июня. Кардиохирурга и его супругу, работавшую его заместителем, подозревают в растрате.

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