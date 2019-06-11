Вторник, 11 Июня 2019 года
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Детская бедность в Аргентине достигла рекордных 51%

Общество

В 2018 г. каждый второй несовершеннолетний аргентинец жил в бедности

Детская бедность в Аргентине достигла рекордных 51%
Аргентина

Буэнос-Айрес, 11 июня 2019, 10:57 — REGNUM  «Каждый второй несовершеннолетний в Аргентине живёт в бедности, каждый десятый — недоедает», — такие данные за 2018 г. приводятся в исследовании, проведённом Наблюдательным центром по вопросам общественного долга при Католическом университете Аргентины. Информация поступила из аргентинского агентства Infobae.

В 2018 г. в Аргентине уровень бедности среди детей составил 51,7% (6,1 млн человек), что является худшим показателем за 10 лет. Это почти на 8% больше, чем в 2017-м, и на 12% больше, чем в 2011-м, когда ещё правительству Кристины Киршнер удалось максимально сократить этот показатель.

Напомним, ранее президент Маурисио Макри попросил избирателей оценить его деятельность на посту главы государства по его способности сократить бедность в стране.

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Зарубежная хроника
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