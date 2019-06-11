Пять тысяч крымчан оставили без воды в 30-градусную жару

Феодосия, Крым, , 10:34 — REGNUM Из-за затянувшегося ремонта сетей и чистки водохранилища более пяти тысяч жителей Феодосии уже три недели вынуждено живут без воды в 30-градусную жару. Об этом 11 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В Феодосии происходит геноцид жителей жилого массива «Степной» — 23 мая ГУП «Вода Крыма», якобы для ремонта, полностью отключило подачу воды. Ремонт затянулся, вместо заявленных пары дней, воды нет уже почти трёх недель, и вряд ли она появится в ближайшее время», — сообщил на своей странице в Facebook крымский правозащитник Александр Талипов.

По его словам, в данном районе проживает более 300 детей, два раза в день приходит водовозка с питьевой водой, но на всех не хватает.

«Ни помыться, ни постираться, не говоря уже о том, что урожая помидоров, огурцов из-за отсутствия полива не будет! Жители устали и просят помощи. Обвиняют руководство ГУПа в халатности и требуют немедленной отставки руководителя. Местная власть также устранилась от решения проблем. Люди получают от них только отписки. На улице жара более 30 градусов, а воды нет», — подчеркнул Талипов.

Местные жители обвиняют руководство ГУПа в халатности и требуют немедленной отставки руководителя феодосийского отделения, а также проведения прокурорской проверки для установления законности отключения жилого массива от коммуникаций.

В ГУП «Вода Крыма» пока не комментируют ситуацию. В администрации города чиновники просят граждан подождать ещё несколько недель.

«Людей хотят перевести с технической воды на питьевую, подняв, таким образом, оплату. А люди не хотят. У некоторых фильтры стоят, некоторые бутилированную воду покупают. Техническая вода, в отличие от питьевой по городу, карболкой не воняет. Так что всё дело в «шкурных» интересах», — пишут местные жители в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возглавлявший администрацию Феодосии Сергей Фомич и глава горсовета Владимир Титоренко написали заявление по собственному желанию. Позже городской совет избрал главой администрации города экс-руководителя Насыпной сельской администрации Сергея Бовтуненко. В апреле против депутата и сотрудника городского совета города, а также работника администрации завели уголовное дело по подозрению в получении более 150 тысяч рублей взятки.

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