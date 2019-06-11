Граждане назвали главные ассоциации со словом «Россия»

Москва, , 10:34 — REGNUM Слово «Россия» граждане РФ, прежде всего, ассоциируют с Родиной (31%) и Великой державой (29%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Для 9% опрошенных слово «Россия» — огромная территория и большая страна, для 7% — сильная армия, для 4% — добрые люди.

Главными символами России — герб, гимн, флаг и единство народа (по 16%). Также символы России — это богатая природа (9%) и любовь к Родине (6%).

Каждый пятый (20%) гордится Вооруженными силами РФ, у 14% вызывает гордость единство и характер нации.

Опрос проведен 9 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России испытывают гордость за свою страну. Так, победа в Великой Отечественной войне вызывает чувство гордости у 87% граждан РФ.

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