Жители Украины воспользовались «безвизом» с ЕС более 42 млн раз

Киев, , 10:33 — REGNUM С момента начала действия безвизового режима с Евросоюзом, жители Украины съездили в ЕС 42,5 млн раз, заявил 11 июня советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на своей странице в социальной сети Facebook.

«9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 млн украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза», — рассказал он.

Наиболее часто жители Украины (свыше 1 млн человек) пересекали границу с Польшей. Значительная активность наблюдалась на границе с Румынией и Венгрией. Примерно 226 тыс. человек пересекли границу со Словакией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина и Коста-Рика договорились о взаимной отмене виз.

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