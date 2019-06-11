Борьба с ненавистью: YouTube извинился перед участниками ЛГБТ-сообщества

Скотсдейл, США, , 10:54 — REGNUM Генеральный директор YouTube Сьюзен Войжитски извинилась перед представителями ЛГБТ-сообщества, однако платформа не планирует удалять видео Стивена Краудера, несмотря на обвинения в гомофобии. О выступлении Войжитски сообщает издание Deadline 10 июня.

На конференции Code в штате Аризона Войжитски рассказала, что у руководства платформы нет причин, чтобы удалять видео, опубликованные Стивеном Краудером, поскольку они не нарушают политику толерантности, принятую YouTube. Сьюзен Войжитски также заявила, что компания уважительно относится к представителям сексуальных меньшинств и хочет оказать им поддержку, но вынуждена соблюдать свои же правила.

При этом YouTube прекратил монетизацию видеороликов Стивена Краудера с комментарием, что у платформы установлены более высокие требования к монетизации.

Ранее представители журнала Vox обвиняли политического активиста и журналиста Стивена Краудера в разжигании ненависти и предлагали YouTube закрыть его популярный канал «Louder With Crowder». Сам Стивен Краудер вечером 10 июня опубликовал новое видео на своем канале, поблагодарив зрителей за оказанную поддержку. В комментариях интернет-пользователи массово критикуют Vox.

В начале июня 2019 года команда YouTube опубликовала в своем официальном блоге обновленную политику видеосервиса в отношении проявлений шовинизма и принципов толерантности, совершив «шаг в борьбе с ненавистью» и пообещав удалять ролики, авторы которых отмечают собственное превосходство над другими группами лиц.

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