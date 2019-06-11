Вторник, 11 Июня 2019 года
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Правозащитные организации: в Африке жесткие антигомосексуальные законы

Общество

Правозащитные организации выступили с заявлением, в котором сообщили, что в 28 из 49 стран Африки южнее Сахары существует жесткое законодательство, запрещающее однополые браки

Могадишо, 11 июня 2019, 10:49 — REGNUM  Организации по защите прав человека сообщили о том, что около половины всех государств Африки южнее Сахары имеют законодательство, выступающее против однополых браков.

По словам представителя Amnesty International, в 28 из 49 стран Африки южнее Сахары запрещены однополые браки на законодательном уровне.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, в качестве одной из мер наказаний за гомосексуализм в Мавритании, Судане и Нигере применяется смертная казнь, хотя, как отмечается, нет информации о количестве людей, казненных по данном обвинению.

Кроме того, в заявлении говорится, что на юге Сомали в районах дислокации боевиков Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мужчин-гомосексуалистов публично расстреливают.

Несмотря на наличие жесткого законодательства в отношении гомосексуалистов, многие африканские страны начали смягчать свою позицию в отношении людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Amnesty International подчеркнула, что в таких странах, как Ангола, Сомали, Республика Сейшельские острова, антигомосексуальное законодательство было упразднено.

Кроме того, организации отмечают, что многие существующие в африканских странах законы были созданы в колониальные годы.

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Зарубежная хроника
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