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В Алма-Ате эвакуировали людей из зданий судов из-за сообщения о минировании

Общество

Экстренные и оперативные службы города проводят осмотры нескольких объектов на территории Алма-Аты

Нур-Султан, 11 июня 2019, 10:36 — REGNUM  Из зданий судов Алма-Аты эвакуировали людей после сообщения о минировании, сообщает 11 июня издание Informburo со ссылкой на департамент полиции города.

В ведомстве уточнили, что после сообщения о бомбе экстренные и оперативные службы города проводят осмотры нескольких объектов на территории Алма-Аты, в том числе осматриваются здания судов.

В департаменте полиции добавили, что поиск взрывных устройств в нескольких зданиях уже завершен, информацию оказалась ложной.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня 2018 года Каратальский районный суд Алма-Атинской области приговорил 46-летнего жителя Уштобе к двум годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала.

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