Москалькова посоветовала усилить надзор за качеством строительства домов

Москва, , 10:33 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова порекомендовала российскому правительству повысить ответственность региональных властей в сфере надзора за качеством строящегося жилья. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного в 2018 году.

Кроме того, омбудсмен предлагает повысить ответственности чиновников органов местного самоуправления и органов государственной власти регионов РФ, а также глав организаций, которые осуществляют непосредственное строительство объектов недвижимости.

В документе отмечается, что наибольшее количество многоквартирных домов со строительными недоработками было выявлено в Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах.

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