Бывшего эстонского министра обвинили в семейном насилии

Таллин, , 10:39 — REGNUM Официальный статус подозреваемого в семейном насилии присвоен Марти Куузику, который менее двух дней был министром внешней торговли и информационных технологий Эстонии. Об этом сообщает 11 июня Postimees со ссылкой на прокуратуру страны.

Уточняется, что статус подозреваемого Куузику присвоили в первой декаде июля в соответствии со статьей Пенитенциарного кодекса о применении физического насилия. От моральных и физических воздействий Куузика, предположительно, годами страдала его бывшая жена.

Днем ранее стало известно, что 30 мая Куузик подал иск против государства, требуя выплатить ему более €31 тыс. евро — шестимесячный заработок в связи с отставкой.

Куузик возглавил министерство внешней торговли 29 апреля, а на следующий день покинул пост из-за обвинений в домашнем насилии. Полицией было возбуждено уголовное дело.