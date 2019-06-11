Вторник, 11 Июня 2019 года
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Бывшего эстонского министра обвинили в семейном насилии

Общество

Марти Куузик возглавлял министерство внешней торговли один день

Таллин, 11 июня 2019, 10:39 — REGNUM  Официальный статус подозреваемого в семейном насилии присвоен Марти Куузику, который менее двух дней был министром внешней торговли и информационных технологий Эстонии. Об этом сообщает 11 июня Postimees со ссылкой на прокуратуру страны.

Уточняется, что статус подозреваемого Куузику присвоили в первой декаде июля в соответствии со статьей Пенитенциарного кодекса о применении физического насилия. От моральных и физических воздействий Куузика, предположительно, годами страдала его бывшая жена.

Днем ранее стало известно, что 30 мая Куузик подал иск против государства, требуя выплатить ему более €31 тыс. евро — шестимесячный заработок в связи с отставкой.

Куузик возглавил министерство внешней торговли 29 апреля, а на следующий день покинул пост из-за обвинений в домашнем насилии. Полицией было возбуждено уголовное дело.

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Политическая жизнь Эстонии
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