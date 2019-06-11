Датские СМИ: активизация мусульман в стране вызывает тревогу граждан

Копенгаген, , 11:41 — REGNUM Тот факт, что датские мусульмане активизировались во время выборов в Фолькетинг (парламент) и шли голосовать за те партии, в поддержку которых высказывались имамы, вызвал сильное беспокойство в СМИ и в датском обществе. Особое беспокойство вызывает то, что часть датчан делают свой выбор не на основании политических взглядов, а по совету религиозных деятелей, что, по мнению некоторых СМИ и экспертов, может привести к поляризации датского общества — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Приходской священник Сёрине Готфредсен в связи с этим заявила, что такая мобилизация, руководимая «авторитетами», приводит к тому, что мусульманские общины делают еще один шаг к обособленности от остального датского общества и становятся невосприимчивы к нему».

Другую точку зрения высказал религиовед Копенгагенского университета Бриан Арли Якобсен, отметивший, что объединяются на основе общих интересов и другие социальные группы, и в том, что так же поступают мусульмане, нет ничего удивительного».