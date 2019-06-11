Делегации из 88 городов Ганзейского союза соберутся в Пскове в июне

Псков, , 10:11 — REGNUM На 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени, которые пройдут в Пскове с 27 по 30 июня, зарегистрированы делегации из 88 городов Ганзейского союза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом глава региона Михаил Ведерников доложил вице-премьеру РФ Ольге Голодец, которая возглавляет федеральный оргкомитет по подготовке к событию.

По словам Ведерникова, в составе официальных делегаций в Псков прибудет 1,6 тыс. человек.

Программа Ганзейских дней сформирована. В числе её мероприятий — Ганзейский форум приграничного сотрудничества «Путь навстречу», международные кинофестиваль «Западные ворота», фестиваль клубов исторической реконструкции, мультимедийный фестиваль фотохудожников «Цвет белой стены», хоровой праздник и многие другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Ганзейский союз Нового времени объединяет 192 города из 16 стран Европы. Ежегодно города-участники союза принимают у себя международные Ганзейские дни, очередь расписана на много лет вперёд. Псков выиграл право стать столицей международной Ганзы в 2013 году, в 2014 году президентом Российской Федерации Владимиром Путиным издан Указ о проведении Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове.

Напомним, что впервые Ганзейские дни Нового времени проходили в России десять лет назад, в Великом Новгороде.