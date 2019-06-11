МЧС предупредило об аномальной жаре в Подмосковье

Красногорск, , 10:09 — REGNUM В Московской области ожидается аномально жаркая погода, говорится в экстренном предупреждении ГУ МЧС России по Подмосковью.

Высокие температуры на 7−9 °С выше климатической нормы, согласно прогнозу ФБГУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидаются с 11 по 13 июня.

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В МЧС рекомендуют избегать воздействия жары, носить светлую воздухопроницаемую одежду (например, из хлопка), а также пользоваться головным убором. Также в жаркую погоду противопоказан алкоголь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье жара не сдаёт позиции, и 12 июня температура воздуха вновь повысится до +32 °C.

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