Назван средний возраст вступления в брак в России

Москва, , 10:13 — REGNUM В России регистрируют свои отношения в ЗАГСе молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. Об этом сообщается на сайте Федеральной службе государственной статистики.

По данным статистической службы, в 2018 году в этом возрасте вышли замуж 386,6 тыс. девушек и женилось 456,6 тыс. мужчин.

С 35 лет граждане России регистрируют свои отношения реже. В 2018 году жениться в таком возрасте решили 265,5 тыс. мужчин и 216,2 тыс. женщин. Причём в возрасте от 18 до 24 лет регистрируют свои отношения 170,4 тыс. молодых людей и 285,5 тыс. девушек.

До 18 лет брачные союзы заключили 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин.

Всего в 2018 году было заключено 893 тыс. браков. Это на 156,6 тыс. меньше, чем годом ранее.

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